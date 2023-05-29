Ekonomist Ash: Türk Lirası'nda işler çirkinleşebilir

Bluebay Asset Management kıdemli analisti Timothy Ash, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu kazanmasının ardından Türk lirasında, "işlerin çirkinleşebileceğini" belirtti.

Türk lirası ve Türkiye'ye dair sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunan Ash, ilk tur seçimlerinin ardından Erdoğan'ın kazanmasının beklenildiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yanlış aday olduğu görüşünde.

Ash, "Büyük cari açık ve vadesi gelen kısa vadeli borçların ağırlığı göz önüne alındığında dolara olan talep çok büyük. Sınırlı döviz rezervleri ve büyük ölçüde negatif reel faiz oranları ile lira üzerindeki baskı ağır.

Merkez Bankası'nın TL'yi serbest bırakacağını ve TL'nin daha savunulabilir bir seviye bulacağını varsayıyorum. Bakalım Erdoğan alışılmışın dışındaki para politikası görüşlerinden 180 derece dönüp Mehmet Şimşek gibi birini ekonomi ekibinin başına getirecek mi? Eğer bunu yapmazsa işler çirkinleşebilir" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Ash ayrıca, TL üzerindeki baskıyı hafifletmek için İsveç'in NATO üyeliği konusunda da taviz vermesini beklediğini aktararak, "Seçim öncesinde bu işten çıkarabileceği her türlü siyasi sermayeyi çıkardı, şimdi kazandı… Dolayısıyla İsveç'in önümüzdeki ay yapılacak NATO zirvesinde NATO üyeliğine kabul edilmesini bekliyorum” dedi.

Dolar/TL, seçimden sonraki ilk günde 20,10 seviyesinden işlem görürken Euro/TL kurunda ise 21,60 seviyesi aşıldı. Dolar kuru, geçen haftayı 20 liranın altında tamamlamıştı.