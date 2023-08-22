Goran Bregovic, konser için gittiği Modova'ya alınmadı

Bosna Hersekli Sırp-Hırvat besteci, gitarist ve şarkıcı Goran Bregovic'in Gustar Müzik Festivali kapsamında konser vermek için gittiği Moldova'ya girişine izin verilmedi. Gustar Müzik Festivali'nin organizatörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, konser için başkent Kişinev'e gelen Bregovic'in, sınır polisince ülkeye girişine izin verilmediği duyuruldu.

Festivale ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Bregovic'in şu sözlerine yer verildi:

"Sevgili Moldovalı dostlarım! Bugün Gustar Müzik Festivali'nde sahne alamadığımız için çok özür dilerim. Kişinev havaalanında herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Moldova'ya girişimize izin verilmemesi bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı."

BAŞBAKAN YARDIMCISI HABERİ DOĞRULADI

Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bregovic'in ülkeye girişine izin verilmediğini doğruladı. Alaiba, paylaşımına, yerel bir fotoğraf sanatçısının kullandığı, "Bugün Goran Bregovic'in müziğiyle dans etmek, Rus saldırganlığı sonucunda ölen tüm Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibidir" ifadesini ekledi.