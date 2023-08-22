Kuzey Kore'den 3 yıl sonra bir ilk

Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını kapatan Kuzey Kore'den, yaklaşık 3 yıl sonra yurt dışına ilk yolcu uçağı seferi yapıldı.

Son Güncelleme:
Kuzey Kore'den 3 yıl sonra bir ilk

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan kalkan ulusal hava yolu şirketi Air Koryo'nun "JS151" sefer sayılı uçağı, Çin'in başkenti Pekin'e indi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre uçuş, Kovid-19 salgınının etkisini gösterdiği 2020 başından bu yana Kuzey Kore'den yurt dışına ilk yolcu uçağı seferi oldu.

NE OLMUŞTU?

Pyongyang yönetimi, salgın gerekçesiyle sınırlarını kapatırken yolcu uçağı seferlerini askıya almıştı. Air Koryo'nun dün yapılması planlan Pyongyang-Pekin seferi bilinmeyen sebeple iptal edilmişti.

Kuzey Kore, son günlerde Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır sürdüğü kapanmayı sona erdireceğinin işaretlerini vermişti.

Çinli ve Rus yetkililer geçen ay başkent Pyonyang'da düzenlenen askeri törene katılmış, salgının başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı ülke heyetleri olmuştu.

Öte yandan geçen hafta Kuzey Koreli tekvando milli takımı sporcuları, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmak için trenle bu ülkeye gitmek üzere kara yoluyla Pekin'e hareket etmişti.

NK News sitesinin haberine göre Air Koryo, 25 ve 28 Ağustos'ta Pyongyang'dan Rusya'nın Vladivostok şehrine iki yolcu uçağı seferi planlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kuzey Kore Çin
Son Güncelleme:
Lezzetli ve sulu karpuz nasıl seçilir? İşte en iyi karpuzu seçmenin tek püf noktası Lezzetli ve sulu karpuz nasıl seçilir? İşte en iyi karpuzu seçmenin tek püf noktası
Fransa'da yılın en sıcak günü yaşandı Fransa'da yılın en sıcak günü yaşandı
Hakkında dava açılmıştı: Trump, mahkemede ifade verecek Eski ABD Başkanı Trump, 24 Ağustos'ta mahkemeye ifade vereceğini açıkladı
Bu faydasını öğrendikten sonra her gün 1 adet kayısı yemek isteyeceksiniz Bu faydasını öğrendikten sonra her gün 1 adet kayısı yemek isteyeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
'Pembe panjur'lu intikam: Ayrıldığı erkeği takıntı haline getiren kadının yaptıkları pes dedirtti Ayrıldığı erkeği takıntı haline getiren kadının yaptıkları pes dedirtti
Meteoroloji il il uyardı: Termometreler patlayacak, bu saatlerde dışarı çıkmayın Meteoroloji il il uyardı: Termometreler patlayacak, bu saatlerde dışarı çıkmayın
İslam Memiş 'güzel şeyler olacak' dedi, sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi! İslam Memiş 'güzel şeyler olacak' dedi, sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi!
Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo
Akbank ağustos ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi: İşte güncel rakamlar Akbank ağustos ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi: İşte güncel rakamlar