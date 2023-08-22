Fransa'da yılın en sıcak günü yaşandı

Fransa'da sıcaklıklar, dün bazı bölgelerde 42 derecenin üstüne çıktı ve ülkede yılın en sıcak günü olarak kayda geçti.

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Fransa'da yılın en sıcak günü yaşandı

Fransa'da Meteoroloji İdaresi'nin verilerine göre, dün ülkenin güneyindeki Rhone Vadisi'nde termometreler 42,7 santigrat dereceye kadar çıktı. Böylece bu yılın en yüksek sıcaklık seviyesine ulaşılmış oldu.

Civar bölgelerden Puy-Saint-Martin ve Drome'da sıcaklıklar 42,5 dereceye kadar yükseldi.

Halihazırda 4 bölgede kırmızı alarma geçilen ülkede, 46 bölgede ise bir alt seviye olan turuncu alarm durumu hakim oldu.

Özellikle ülkenin güneyinde, hafta ortasına kadar sıcaklıkların daha da artması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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