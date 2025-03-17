GKRY Açıklarında Tekne Alabora Oldu: 7 Ölü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
GKRY Açıklarında Tekne Alabora Oldu: 7 Ölü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Yetkililer, teknede 21 kişinin olduğunu belirterek, şu ana kadar 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 7 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Teknenin Cape Greco kıyılarından yaklaşık 30 mil açıkta bulunduğunu bildiren yetkililer, göçmenlerin Suriye uyruklu olduğunu ve Suriye’nin Tarsus kentinden denize açıldığını belirtti.

Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi (JRCC), kayıpları bulmak için bir arama kurtarma operasyonu başlattı. JRCC tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun 1 savaş gemisi, 2 helikopter, 4 gemi ve 1 İHA ile yapıldığı aktarıldı.

Ermenistan'ın Ateşkes İhlalleri SürüyorErmenistan'ın Ateşkes İhlalleri SürüyorDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Kıbrıs
Son Güncelleme:
Suriye - Lübnan Sınırında Gerginlik Sürüyor Suriye - Lübnan Sınırında Gerginlik Sürüyor
Ermenistan'ın Ateşkes İhlalleri Sürüyor Ermenistan'ın Ateşkes İhlalleri Sürüyor
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kendiliğinden Yetişiyor, Bulan Köşeyi Dönüyor: Fiyatı Altınla Yarışıyor, Kilosu 15 Bin TL'ye Satılıyor Bulan Köşeyi Dönüyor: Fiyatı Altınla Yarışıyor, Kilosu 15 Bin TL'ye Satılıyor
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Emeklilere Çifte Zam Haberi Geldi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Emeklilere Çifte Zam Haberi Geldi
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Atsa Atamıyor, Satsa Satamıyor, Bedava Dağıtıyor Yine Kimse Almıyor! Tanesi 120 Euroya Kapışılıyordu Şimdi Başına Bela Oldu Atsa Atamıyor, Satsa Satamıyor, Bedava Dağıtıyor Yine Kimse Almıyor
Kokusundan,Tadından, Renginden Değil: Gerçek Tereyağı Sadece Böyle Anlaşılıyor Kokusundan,Tadından, Renginden Değil: Gerçek Tereyağı Sadece Böyle Anlaşılıyor