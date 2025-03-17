GKRY Açıklarında Tekne Alabora Oldu: 7 Ölü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Yetkililer, teknede 21 kişinin olduğunu belirterek, şu ana kadar 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 7 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Teknenin Cape Greco kıyılarından yaklaşık 30 mil açıkta bulunduğunu bildiren yetkililer, göçmenlerin Suriye uyruklu olduğunu ve Suriye’nin Tarsus kentinden denize açıldığını belirtti.

Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi (JRCC), kayıpları bulmak için bir arama kurtarma operasyonu başlattı. JRCC tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun 1 savaş gemisi, 2 helikopter, 4 gemi ve 1 İHA ile yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA