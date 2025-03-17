Suriye - Lübnan Sınırında Gerginlik Sürüyor

Hizbullah mensuplarının Suriyeli 3 askeri kaçırarak infaz etmesinin ardından Suriye-Lübnan sınırında çatışmalar patlak verdi. Hizbullah daha önce askerlerin ölümleriyle bir ilgileri olmadıklarını söylemişti. Öte yandan bugün Lübnan ordusu 2 Suriye askerinin cenazesini ülkelerine teslim etti. Sınırda bombardıman sürerken Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, karşılık verilmesi emri verdi.

Suriye - Lübnan Sınırında Gerginlik Sürüyor

Suriye basınında, Hizbullah üyelerinin dün Suriye ordusunda görevli 3 askeri Lübnan’a kaçırarak öldürdüğü yönünde çıkan haberlerin ardından Suriye-Lübnan sınırında çatışmalar patlak verdi. Suriye Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, Suriye ordusunun sınır boyunca Hizbullah’a ait noktaları bombaladığını belirtti.

Lübnan ordusu öldürülen 3 Suriye askerinin cenazesini Suriye tarafına teslim ederken, Hizbullah, Suriyeli askerlerin kaçırılması ve öldürülmesiyle bağlantısının olmadığını açıkladı.

LÜBNAN'DAN 'KARŞILIK VERİN' EMRİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, orduya Suriye'nin kuzey ve doğu sınırlarından gelen ateşe karşılık verme emrini verdi. Aoun, sınırdaki çatışmaların devam etmesine "izin vermeyeceğini" açıkladı.

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Kaynak: İHA

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