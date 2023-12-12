Giyim devi Zara geri adım attı: Tartışmalı kampanyasını durdurdu

Zara, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiği sırada çıkardığı reklam filmiyle büyük tepki çekmişti. Ünlü marka boykot çağrıları üzerine geri adım attı.

Son Güncelleme:
Giyim devi Zara geri adım attı: Tartışmalı kampanyasını durdurdu

Hazır giyim sektörünün küresel markalarından İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara, Filistinlilerin incitici bulduğu reklam kampanyasını boykot çağrılarının ardından durdurdu.

Zara'nın "The Jacket" adıyla 7 Aralık'ta sunduğu yeni koleksiyonunun reklamında kullandığı figürler, İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen yoğun saldırıları sürerken Filistin'e destek veren aktivistlerinden büyük tepki aldı.

Reklamda kullanılan vitrin mankenlerine sarılan kefeni andıran bezleri, tabutu andıran tahta modelleri ve yıkık duvarları, iki aydan fazla süredir İsrail'in bombardımanı altında kalan ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki ortama benzetildiğini savunan aktivistler, firmayı boykot kampanyası başlattı.

Özellikle sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Zara'dan yapılan yazılı açıklamada, reklamın temmuzda hazırlandığını, fotoğrafların eylülde çekildiğini belitti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki bazı müşteriler artık kaldırılan bu görsellerden rahatsız oldu ve bu görsellerde, oluşturulduklarında amaçlanandan çok uzak bir şey gördü. Zara, bu yanlış anlaşılmadan dolayı üzgün olduğunu belirtiyor ve herkese olan derin saygımızı bir kez daha teyit ediyor."

'BOYKOT ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI'

Reklamda kullanılan beş fotoğraf yayından kaldırıldı. Diğer yandan Zara'yı bünyesinde bulunduran İnditex grubu geçtiğimiz yıllarda da farklı nedenlerle sert eleştirilerle karşılaşmıştı. İnditex'in İsrail'deki 84 franchise mağazasının sahibi olan Joey Schwebel'in İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü partisi lideri Itamar Ben Gvir'i desteklemesinden dolayı geçen yıl Filistin yanlıları tarafından İnditex markalarına boykot çağrıları yapılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Filistin İsrail Boykot
Son Güncelleme:
Resimde farklı yöne bakan köpeği 10 saniyede bulanlar çok zekiymiş... Resimde farklı yöne bakan köpeği 10 saniyede bulanlar çok zekiymiş...
Binlerce çalışan işten çıkarıldı, dev şirket küçülmeye gidiyor! Dev şirket küçülmeye gidiyor!
Muz çabuk kararıyor ve çürüyor mu? İşte taze tutan yöntem Muz çabuk kararıyor ve çürüyor mu? İşte taze tutan yöntem
ABD'de enflasyon verileri açıklandı ABD'de enflasyon verileri açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
En sevilmeyen 3 burç belli oldu En sevilmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede!
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar! Yargı oyunu bozdu Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar!
Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı! Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı!
Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor! Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor!