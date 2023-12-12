Giyim devi Zara geri adım attı: Tartışmalı kampanyasını durdurdu

Hazır giyim sektörünün küresel markalarından İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara, Filistinlilerin incitici bulduğu reklam kampanyasını boykot çağrılarının ardından durdurdu.

Zara'nın "The Jacket" adıyla 7 Aralık'ta sunduğu yeni koleksiyonunun reklamında kullandığı figürler, İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen yoğun saldırıları sürerken Filistin'e destek veren aktivistlerinden büyük tepki aldı.

Reklamda kullanılan vitrin mankenlerine sarılan kefeni andıran bezleri, tabutu andıran tahta modelleri ve yıkık duvarları, iki aydan fazla süredir İsrail'in bombardımanı altında kalan ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki ortama benzetildiğini savunan aktivistler, firmayı boykot kampanyası başlattı.

Özellikle sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Zara'dan yapılan yazılı açıklamada, reklamın temmuzda hazırlandığını, fotoğrafların eylülde çekildiğini belitti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki bazı müşteriler artık kaldırılan bu görsellerden rahatsız oldu ve bu görsellerde, oluşturulduklarında amaçlanandan çok uzak bir şey gördü. Zara, bu yanlış anlaşılmadan dolayı üzgün olduğunu belirtiyor ve herkese olan derin saygımızı bir kez daha teyit ediyor."

'BOYKOT ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI'

Reklamda kullanılan beş fotoğraf yayından kaldırıldı. Diğer yandan Zara'yı bünyesinde bulunduran İnditex grubu geçtiğimiz yıllarda da farklı nedenlerle sert eleştirilerle karşılaşmıştı. İnditex'in İsrail'deki 84 franchise mağazasının sahibi olan Joey Schwebel'in İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü partisi lideri Itamar Ben Gvir'i desteklemesinden dolayı geçen yıl Filistin yanlıları tarafından İnditex markalarına boykot çağrıları yapılmıştı.

Kaynak: AA