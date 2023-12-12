Binlerce çalışan işten çıkarıldı, dev şirket küçülmeye gidiyor!

ABD merkezli oyuncak şirketi Hasbro, iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sini azaltacağını duyurdu.

Hasbro Üst Yöneticisi (CEO) Chris Cocks, çalışanlara gönderdiği e-postada, Hasbro'nun Kovid-19 salgınında artan satışlarında bu yılın 9 ayında düşüş yaşandığını belirtti.

İŞTEN ÇIKARMALAR KAÇINILMAZ

Cocks, bu yıl satışlarda görülen "ters rüzgarın" gelecek yıl da devam edeceğinin açık hale geldiğini vurgulayarak, şirkette işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

1100 ÇALIŞANLA YOLLAR AYRILACAK

AA'nın ABD medyasından aktardığı haberlere göre, şirket, Noel tatili alışveriş sezonuna yansıyan zayıf satışlarla mücadele ederken yaklaşık bin 100 çalışanıyla yollarını ayıracak.

OYUNCAK ÜRETİYOR

Hasbro, Play-Doh hamuru, Monopoly gibi masa oyunları ve My Little Pony ve Transformers gibi karakterler üretiyor.

Hasbro sadece salgın sonrası oyuncaklara yapılan harcamaların düşmesiyle değil, aynı zamanda video oyunları ve akıllı telefonların yükselişiyle oyun sektöründe artan rekabetle karşı karşıya bulunuyor.

HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Haberlerin ardından Hasbro'nun hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Kaynak: Gerçek Gündem