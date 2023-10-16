Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı iddiası: İsrail'den yalanlama

Mısırlı iki güvenlik kaynağı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır, İsrail ve ABD'nin Refah sınır kapısının yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde güney Gazze'de ateşkesin başlaması konusunda anlaştığını söyledi.

Kaynaklar, ateşkesin birkaç saat süreceğini ancak kesin süre konusunda netlik olmadığını söyledi.

İSRAİL İDDİALARI REDDETTİ

İsrail, Pazartesi günü, komşu Mısır'daki güvenlik kaynaklarının böyle bir anlaşmanın uygulanacağını söylemesinden yarım saat sonra, güney Gazze'de ateşkesin olduğunu inkar etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda Gazze'de yabancıların çıkarılması karşılığında ateşkes ve insani yardım yok" denildi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.