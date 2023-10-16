ABD'de nefret cinayeti: 6 yaşındaki Filistin asıllı çocuk 26 bıçak darbesiyle öldürüldü

Will County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistin asıllı bir Amerikalı olan Wadea al Fayoume'nin Cumartesi günü "askeri tarzda bir bıçakla" 26 kez bıçaklandıktan sonra hastanede öldüğü belirtildi. 32 yaşındaki annesi ise bir düzineden fazla bıçak yarası aldıktan sonra hastanede tedavi görüyor.

Polis, her iki kurbanın da "Müslüman olmaları ve Hamas ile İsrailliler arasında devam eden Orta Doğu çatışması nedeniyle şüpheli tarafından hedef alındığını" tespit edebildiklerini söyledi.

6 yaşındaki Fayoume'yi öldüren ve annesini bıçaklayarak yaralanmasına neden olan 71 yaşındaki Joseph M Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.

Fayoume ve annesi, Czuba'nın kendilerine kiraladıkları Plainfield kasabasındaki bir evin içindeki yatak odasında bulundu.

Polis, Fayoume'nin annesinin polisi arayarak ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını bildirdiğini söyledi. Telefonda banyoya kaçtığını ve onunla boğuşmaya devam ettiğini söyledi.

Czuba alnındaki yaralar nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra tutuklandı.

BIDEN'DAN TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden, Illinois kentinde bir çocuğun Müslüman kimliği nedeniyle öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çocuğun ailesinin Amerika'ya herkesin aradığı yaşam alanı, öğrenmek ve barış içinde ibadet etmek için geldiğini kaydeden Biden, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." vurgusunda bulundu.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Müslüman çocuğun öldürülmesi karşısında kendisi ve eşinin şoke olduğunu belirten Biden, "Nefret karşısında sessiz kalmayacağım." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan herkesin 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine taziyelerini ilettiği, yaralanan annesine acil şifalar dilediğini aktaran Biden, tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktardı.