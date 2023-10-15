Polonya’da değişim rüzgarları: İktidar hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı

GERÇEK GÜNDEM- DIŞ HABERLER

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken gözlerin çevrildiği Polonya bugün sandık başına gitti.

İktidardaki PIS'ın, seçim kampanyası sürecinde Ukrayna'ya yardımlar konusundaki tavrı, Avrupa'nın dikkatini bu seçimlere yöneltti.

Almanya'nın saygın yayın kuruluşu Tagesschau, yayımladığı haberinde, seçimlere ilişkin araştırma sonuçlarını yayımladı. Sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki PIS Polonya'daki parlamento seçimlerinde önde gidiyor. Ancak hükümeti kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamıyor.

ABD merkezli Politico'nun Avrupa edisyonu ise Polonya'daki seçimleri, sandık çıkış anketine göre muhalefetin kazandığını duyurdu.

Politico, iktidardaki PIS'in Meclis'teki en büyük parti olmaya devam edeceğini ancak önde gelen üç muhalefet partisinin 460 üyeli parlamentoda sandalye çoğunluğuna sahip olacağını aktardı.

Seçim sonuçları, sandık çıkış anketleri gibi sonuçlanırsa, sekiz yıldır iktidarda olan milliyetçi PIS'in yargı sistemi ve medyayı daha sıkı siyasi kontrol altına alma çabaları yüzünden Avrupa Birliği ile ilişkilerin bozulduğu Polonya'da köklü bir değişim yaşanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem