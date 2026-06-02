Gazze'de Yürek Yakan Tablo: İsrail Mayıs Ayında 19'u Çocuk 119 Kişiyi Katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun mayıs ayında düzenlediği saldırılarda 19'u çocuk 119 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Gazze'de Yürek Yakan Tablo: İsrail Mayıs Ayında 19'u Çocuk 119 Kişiyi Katletti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2026 yılının başından bu yana İsrail saldırılarında en çok can kaybının mayıs ayında kaydedildiği belirtildi.

19'U ÇOCUK 119 ÖLÜ

Açıklamada, İsrail'in ateşkese ve Kurban Bayramı'na rağmen geçen ay Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 19'u çocuk, 10'u kadın olmak üzere 119 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 933 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 868 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 942, yaralı sayısı ise 172 bin 967 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

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