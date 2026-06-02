İran'ın Eski Dini Lideri Ali Hamaney'e Dev Veda: 3 Kentte 24 Saat Sürecek

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ali Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi.

Son Güncelleme:
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizade, Hamaney için 3 kentte cenaze törenleri programlandığını açıkladı.

24 SAAT SÜRECEK TÖRENİN TARİHİ BİLİNMİYOR

Cenaze törenlerinin tarihine dair bilgi vermeyen Tevekkülizade, Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesinin beklendiğini ardından naaşın Kum şehrine ve son olarak da benzer bir tören için Meşhed şehrine nakledileceğini aktardı.

İMAM RIZA TÜRBESİ'NE DEFNEDİLECEK

Programın detaylarının kısa süre sonra açıklanacağını dile getiren Tevekkülizade, Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olmasının planlandığının bilgisini verdi.

İran'ın önceki lideri Hamaney, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk anlarında Tahran'da Filistin Caddesi üzerindeki konutunun hedef alınması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

