Gazze'de Son 24 Saatte 142 Filistinli Daha Katledildi

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yaptığı katliamlarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler aktarıldı. Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 142 ölü ve 487 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 6 bin 454 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 22 bin 551 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 57 BİNDEN FAZLA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 12'ye, yaralıların sayısının da 134 bin 592'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında kaybolanların durumunu takip eden komisyonun 223 kişinin daha hayatını kaybettiğini doğruladığı, bu kişilerin de sayı ve bilgilerinin eklendiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA