Gazze'de Son 10 Günde 322 Çocuk Katledildi

İsrail'in saldırılarını yeniden başlattığı Gazze'de son 10 günde tam 322 çocuk katledildi.

Gazze'de Son 10 Günde 322 Çocuk Katledildi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yoğun ve ayrım gözetmeksizin yapılan bombalamaların yanı sıra Gazze'ye insani yardımların tamamen durdurulmuş olmasının, çocuklar başta olmak üzere sivilleri riske soktuğu belirtilerek, temel ihtiyaçların sağlanmaması halinde çocuk ölümlerinin artacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından ‘yoğun bombardıman ve kara operasyonu’ nedeniyle 10 günde 322 çocuğun hayatını kaybettiği ve 609 çocuğun da yaralandığı aktarıldı.

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Kaynak: DHA

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