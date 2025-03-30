İsrail, Bayramın İlk Günü 10'u Çocuk 20 Gazzeliyi Öldürdü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 10'u çocuk en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail, Bayramın İlk Günü 10'u Çocuk 20 Gazzeliyi Öldürdü

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerini Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de vurmayı sürdürdü. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezi ve Cibaliya bölgesi ile güneydeki Han Yunus'ta evleri, çadırları ve sivil araçları vurdu.

Saldırılarında 10'u çocuk 20 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail saldırısında öldürülen çocukların üzerinde bayramlık kıyafetleri olduğu vurgulandı.

Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesine İsrail ordusuna ait tanklardan yoğun topçu atışları yapıldığı, askerlerin açtığı ateş sonucu ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde 3 sivil araca hava saldırısı düzenledi, Şucaiyye Mahallesi'ne de yoğun şekilde ateş açtı.

Savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde Filistinli "Mukbil" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart'ta şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA

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