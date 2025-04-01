Rusya ve Kuzey Kore Arasında Köprü İnşa Edilecek

Rusya ile Kuzey Kore arasında bir köprü inşa ediliyor. 4 kilometrelik köprünün 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Rusya ve Kuzey Kore Arasında Köprü İnşa Edilecek

Rusya ile Kuzey Kore arasında 4 kilometre uzunluğunda bir köprünün inşa edileceği duyuruldu.

2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan köprü, Kuzey Kore’nin kuzeyi ile Rusya’nın doğusu arasında stratejik bir bağlantı sağlayacak. Yeni köprü, 1959’dan beri hizmet veren ‘Dostluk Köprüsü’ demir yolu bağlantısının yakınında inşa edilecek.

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, projenin ilerleyişiyle ilgili olarak, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” açıklamasında bulundu

Kaynak: DHA

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