Malikanede Sır Ölümler! Eski Bloomberg Yöneticisi, Eşi ve Küçük Kızıyla Birlikte Ölü Bulundu

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greer kasabasında, eski Bloomberg yöneticisi Richard Samarel (54), eşi Lina Maria Samarel (45) ve 9 yaşındaki kızları Samantha Samarel, lüks malikanelerinde ölü bulundu. Spartanburg İlçe Şerif Ofisi, endişeli bir komşunun ihbarı üzerine eve gittiklerini ve cesetleri bulduklarını açıkladı.

CİNAYET Mİ, KAZA MI?

Yetkililer, ölümlerin cinayet mi yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği konusunda henüz bilgi vermedi ancak "halka yönelik bir tehdit" olmadığını belirtti. Olay sırasında evde bulunan diğer iki çocuğun okulda olduğu ifade edildi. ​

ESKİ BLOOMBERG YÖNETİCİSİYDİ

Richard Samarel'in daha önce Bloomberg LP'de hisse senedi yöneticisi olarak çalıştığı, eşi Lina Maria Samarel'in ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Aile, yaklaşık 800.000 dolar değerindeki altı yatak odalı bir evde yaşıyordu. ​

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve uygun zamanda daha fazla bilgi paylaşılacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi