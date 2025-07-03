Gazze'de Katliam Sürüyor: Can Kaybı 57 Bini Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırıları şiddetini artırarak sürüyor. Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen bölgedeki insani kriz derinleşmeye devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, yalnızca son 24 saat içinde 118 kişi yaşamını yitirirken, 581 kişi de yaralandı. Saldırılar, sivilleri ve insani yardım noktalarını da hedef aldı.

İsrail ordusunun sözde insani yardım dağıtımı sırasında düzenlediği saldırılarda ise 12 kişi daha hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. Bu saldırılarla birlikte yardım faaliyetleri sırasında ölenlerin sayısı 652'ye, yaralı sayısı ise 4 bin 537'ye çıktı.

İsrail'in tek taraflı olarak ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybı 6 bin 572'ye, yaralı sayısı ise 23 bin 132'ye ulaştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam ölü sayısı 57 bin 130'a, yaralı sayısı ise 135 bin 173'e yükseldi. Gazze'deki insani felaket derinleşirken, uluslararası toplumun sessizliği tepkilere neden oluyor.

Kaynak: İHA