ABD'de Silahlı Saldırı! 4 Ölü, 14 Yaralı

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ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis yetkilileri Chicago'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 14 kişinin de yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Polis ayrıca, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini paylaştı. Saldırının faili henüz yakalanamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA