Görevden Alınan Tayland Başbakanı, Kültür Bakanı Olarak Kabineye Girdi

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Tayland’da Anayasa Mahkemesi kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Paetongtarn Shinawatra, yeni kurulan hükümette kültür bakanı olarak görev yapmaya başladı.

Ülkenin yeni kabinesi, geçici başbakanlık görevini üstlenen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Phumtham Wechayachai liderliğinde, Kral Maha Vajiralongkorn’un huzurunda yemin etti. Paetongtarn Shinawatra da bu törende, kültür bakanı sıfatıyla yemin ederek yeni görevine resmen başladı.

Shinawatra’nın başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına, eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin neden olduğu açıklanmıştı. Anayasa Mahkemesi, bu gelişme üzerine Paetongtarn’a savunmasını sunması için 15 günlük bir süre tanımıştı.

Kaynak: DHA