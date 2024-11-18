Gazze'de Katliam Devam Ediyor! Can Kaybı 44 Bine Dayandı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda can kaybı son 24 saatte 76 artarak 43 bin 922'ye çıktı. Yaralı sayısı da 103 bin 898'e yükseldi.

Gazze'de Katliam Devam Ediyor! Can Kaybı 44 Bine Dayandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 409 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 76 kişinin hayatını kaybettiği, 158 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de Katliam Devam Ediyor! Can Kaybı 44 Bine Dayandı - Resim : 1

ENKAZ ALTINDA VE YOL KENARLARINDA ÖLÜLER VAR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 922'ye, yaralı sayısının da 103 bin 898'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'de Katliam Devam Ediyor! Can Kaybı 44 Bine Dayandı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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