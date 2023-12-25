Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 674'e yükseldi
Gazze'de Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı 20 bin 674'e ulaştı.
İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken can kayıpları da artmaya devam ediyor.
Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldiğini duyurdu.
9 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ TEDAVİE EDİLMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜ
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Sevabite, Gazze Şeridi'nde 23 hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirtti.
Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Sevabite, 9 binden fazla Filistinlinin tedavi edilemediği için hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.
Sevabite, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, sağlık sektöründeki ihtiyacın ancak yüzde 2'sine yettiğine dikkati çekerek, İsrail'in 80 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sağlık sisteminin canlandırılması için günlük 1000 yardım tırının ulaştırılması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA