Gazze'de Can Kaybı Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 930'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 106 bin 624'e ulaştı.

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Gazze'de Can Kaybı Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 435 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 55 sivilin hayatını kaybettiği, 170 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 44 bin 930'a, yaralı sayısının 106 bin 624'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Katliamları Artıyor! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 875 Olduİsrail'in Katliamları Artıyor! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 875 OlduDünya

Kaynak: İHA

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