Gazze'de Bir Günde 3 Katliam! Can Kaybı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte 3 katliam gerçekleşti. Bölgede can kaybı 45 bin 885'e yükselirken, yaralı sayısı da 109 bin 196'ya çıktı.

Son Güncelleme:
Gazze'de Bir Günde 3 Katliam! Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 459 gündür süren saldırıları hakkında Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 885'e, yaralı sayısının da 109 bin 196'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de Bir Günde 3 Katliam! Can Kaybı Artıyor - Resim : 1

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Aralık Ayında 10 Gazeteciyi Katlettiİsrail Aralık Ayında 10 Gazeteciyi KatlettiDünya
İsrail Bütün Gece Saldırdı, 23 Filistinli Hayatını Kaybettiİsrail Bütün Gece Saldırdı, 23 Filistinli Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor
Türkiye Kabul Bekliyordu... BRICS'in Yeni Üyesi Belli Oldu Türkiye Kabul Bekliyordu... BRICS'in Yeni Üyesi Belli Oldu
Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem
Patlak Verdiğinde Kimse Önemsememişti: Hızla Yayılan Salgın Nedeniyle İlk Ölüm Hızla Yayılan Salgın Nedeniyle İlk Ölüm