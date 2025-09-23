Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 65 bin 382 Oldu

İsrail güçlerinin yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'ne aralıksız gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 38 artarak, 65 bin 382'ye yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sürerken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 ölü ve 190 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 823 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 944 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 526'ya, yaralananların sayısının da 18 bin 511'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 382'ye, yaralıların sayısının 166 bin 985'e yükseldiği ifade edildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

SAĞLIK HİZMETİ DEVRE DIŞI KALIYOR

Diğer yandan Sağlık Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini hedef alarak hastaneleri hizmet dışı bıraktığı vurgulandı.

Sağlık sisteminin hedef alınmasının hasta ve yaralılara karşı işlenen bir suç olduğu, hasta ve yaralıları uluslararası olarak güvence altına alınan tıbbi tedavi hakkından mahrum bıraktığı kaydedildi.

Kaynak: AA

