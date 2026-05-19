Gazze'de 1,6 Milyon Kişi Kıtlıkla Karşı Karşıya

Filistin hükümeti, Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Açıklamada, azalan insani yardımlar ve finansman yetersizliği nedeniyle bölgedeki insani krizin daha da ağırlaştığı belirtildi.

Filistin Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Gazze Şeridi’nde nüfusun yaklaşık yüzde 77’sine denk gelen 1,6 milyon kişinin, insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) kuruluşunun mali baskılar nedeniyle Gazze’de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 'yüz binler' seviyesine düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze’de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Açıklamada, hükümetin Gazze Şeridi ve Batı Şeria üzerindeki Filistin yönetiminin yetkisini güçlendirmek ve ulusal kurumların çalışmalarını sürdürmek için ortaklarla çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in UNRWA merkezini askeri tesise dönüştürme kararının "uluslararası hukukun ihlali ve BM kurumlarının dokunulmazlığına yönelik bir saldırı" olduğu belirtilerek Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması çağrısı yinelendi.

Kaynak: AA

