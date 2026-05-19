Suriye'nin Başkenti Şam'da Patlama

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde, Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında patlama medyan geldi. Patlamanın ardından görgü tanıkları bölgede yaralıların olduğunu belirtti.

Bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Görgü tanıkları, olayda yaralananların bulunduğunu aktardı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan haberde "Şam'ın Bab Şarki bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın niteliği doğrulanmaya çalışılıyor." ifadelerine yer verdi.

Resmi makamlardan ise patlamaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

