Trump'tan Flaş İran Çıkışı: 'Yeni Bir Darbe İndirmemiz Gerekebilir'

Donald Trump, İran’la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Axios’a konuşan Trump, ABD’nin İran’a yönelik yeni bir askeri operasyon düzenleyebileceğinin sinyalini verdi. Trump, "İran’a bir kez daha ağır bir darbe indirmek zorunda kalabiliriz. Şu an kesin değil ama bunu yakında öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

Olası bir saldırının zamanlamasına ilişkin de konuşan Trump, "2-3 gün içinde olabilir. Belki cuma ya da cumartesi, belki de önümüzdeki haftanın başında" dedi.

'UMARIM HAREKATA GEREK KALMAZ'

ABD Başkanı, pazartesi günü İran’a yönelik bir saldırının uygulanmasına 'bir saat kaldığını' ama buna rağmen diplomatik temasların sürdüğünü söyledi. Trump, "İran’la müzakere ediyoruz. Umarım yeni bir askeri harekata gerek kalmaz ancak yeniden sert bir müdahale ihtimali masada" dedi.

Son günlerde birçok liderin kendisiyle temasa geçtiğini belirten Trump, İran konusunda önemli ilerleme sağlandığı yönünde mesajlar aldığını ifade etti. Trump ayrıca, "İran anlaşma yapmak için yalvarıyor" dedi.

