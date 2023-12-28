Gazze ile iletişim tamamen kesildi

İsrail ordusu sabah saatlerinde obüslerle Han Yunus’taki Filistin Kızılayı merkezini hedef aldı.

Saldırıda, iletişim hizmetlerinde haberleşme aracı olarak kullanılan telsiz sistemi zarar gördü. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, iletişim ve internet hizmetlerinin kesintiye uğradığı, ambulans ve acil durum ekiplerinin hasta ve yaralılara ulaşmada zorluk yaşadığı ifade edildi.

İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, saat 20.30 yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini belirtti.

Şirketin açıklamasına göre, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde internet ve iletişim 8’inci kez kesildi.