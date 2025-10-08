Gazze İçin Kritik Buluşma! Bakan Fidan Paris Yolcusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa’nın ev sahipliğinde Paris’te düzenlenecek Gazze konulu uluslararası toplantıya katılacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Eylül’de açıkladığı Gazze barış planının uygulanmasına ilişkin başlıklar ele alınacak. Görüşmede ayrıca, BM 80. Genel Kurulu marjında Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında gerçekleştirilen 'Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması' konulu konferansın ardından yaşanan gelişmeler de değerlendirilecek.

ÇOK SAYIDA ÜLKE KATILACAK

Toplantıya, Türkiye’nin yanı sıra Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı–Arap Ligi Gazze Temas Grubu’nun yanı sıra ABD, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Kanada ve AB temsilcileri de davet edildi. Bakan Fidan’ın toplantıda Türkiye’nin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki tutumunu bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA