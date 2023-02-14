Fransa'dan Belarus'taki vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı!

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Belarus'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

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Fransa'dan Belarus'taki vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı!

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Belarus arasındaki hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle vatandaşlarından Belarus'u kara yoluyla terk etmelerini istedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Litvanya ve Letonya sınırlarında geçişlerin açık olduğu bildirilirken, Polonya'ya geçişlerde 13 Şubat'tan itibaren sadece Terespol güzergahının açık olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Fransa Rusya-Ukrayna savaşı Rusya - Ukrayna savaşı
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