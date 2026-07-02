Fransa'da 'Tütünsüz Nesil' Alarmı: 2009 Sonrası Doğanlara Sigara Satış Yasağı Hazırlığı

Fransa'da sigarayla mücadele kapsamında alınan önlemlerin genişletilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Fransa'da Sağlık Sigortası Kurumu, 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanmasını önerdi.

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Fransa'da 'Tütünsüz Nesil' Alarmı: 2009 Sonrası Doğanlara Sigara Satış Yasağı Hazırlığı
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Fransa Sağlık Sigortası Kurumunun internet sitesinde yayımladığı gider ve gelirlerine ilişkin raporda, ülkede tütün tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için öncelikle gençlere odaklanılması gerektiği kaydedildi.

'TÜTÜNSÜZ NESİL'

Raporda, tütün tüketimine erken yaşta başlamanın, kalıcı olarak bağımlı olma riskini artırdığı belirtilerek yurt dışında ve Fransa'da birçok aktörün "tütünsüz nesil" oluşturmak için henüz kullanmayan nesillere tütünü yasaklamayı önerdiği ifade edildi.

2009'DAN SONRA DOĞANLARA SATIŞ YASAĞI

İngiltere'nin Maldivler'den sonra dünyada bu yönde bir adım atan ikinci ülke olduğuna dikkat çekilen raporda, İngiltere Parlamentosunun 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigara satın almasını engellemeyi öngören yasayı nisanda kabul ettiği hatırlatıldı.

Raporda, Fransa'da da 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması önerildi.

ÜLKE GENELİNDE YASAKLAR GENİŞLETİLİYOR

Fransa'da geçen yıl okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesinin yasaklanmıştı.

Ülkede özellikle gençler arasında kullanımı yaygın olan nikotin poşeti, sakızı ve toplarına yönelik yasak ise 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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