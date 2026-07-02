Felaketin 8. Gününde Venezuela'da Mucize Kurtuluş

Venezuela'da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan çifte depremlerin üzerinden 8 gün geçmişken enkaz altından mucize bir kurtuluş haberi geldi. 7 katlı binanın enkazı altında kalan 44 yaşındaki Herman Gil isimli şahıs sağ olarak kurtarıldı.

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Felaketin 8. Gününde Venezuela'da Mucize Kurtuluş
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Venezuela'yı vuran çifte depremin ardından sekiz gündür enkaz altında mahsur kalan bir kişi, bir uluslararası arama kurtarma ekibi tarafından sağ olarak kurtarıldı.

8. GÜNDE MUCİZE KURTULUŞ

Venezuela'yı vuran 7 üstü çifte depremin üzerinden 8 gün geçti. Venezuelalı ekiplerle birlikte dünyanın farklı noktalarından gelen gönüllü ve profesyoneller enkaz altında yaşam izi aramaya devam ediyor.

Bugün is bir mucize haberi La Guaira eyaletinin kıyı şeridindeki Catia La Mar bölgesinden geldi.

7 katlı bir binanın enkazındaki 44 yaşındaki bir kişiye canlı olarak ulaşıldı.

İsminin Hernan Gil olduğu öğrenilen kişi sedyeyle enkazdan çıkarılırken büyük sevinç yaşayan kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak kutlama yaptı.

7 ÜLKEDEN EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

AFP'nin aktardığına göre enkazda Venezuela, Şili, ABD, Portekiz, Kosta Rika, El Salvador ve Meksika olmak üzere yedi ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri ortak çalıştı.

ÇÖKME RİSKİNE RAĞMEN HAYATLARINI HİÇE SAYDILAR

Kurtarma operasyonunun son aşamasında, Gil'i çıkarmak için kazılan üç metrelik tünelin içinde iki görevli ilerlerken, yaklaşık 30 kişilik bir diğer ekip de binanın otoparkındaki enkazı temizlemek için aralıksız mücadele verdi.

Komşu bir binanın çökme riskine yönelik uyarılara rağmen ekipler, metal bir levhayı aşabilmek için matkap kullandı.

Çalışmalar boyunca enkaz altındaki Gil'e su ulaştırıldı ve kurulan bir boru vasıtasıyla içeriye hava takviyesi yapıldı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI 11 BİNDEN FAZLA YARALI VAR

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, çarşamba günü yaptığı açıklamada, çifte depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini, 11 binden fazla kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: CNN Türk

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