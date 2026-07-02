Dünyanın Gözü Ankara'da! NATO'da Büyük Sınav: Zirvede İttifakın Geleceği Masaya Yatırılacak

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Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılması beklenen zirve, hem ittifakın geleceği hem de küresel güvenlik dengeleri açısından son yılların en kritik toplantılarından biri olarak değerlendiriliyor.

Zirvede, 32 üye ülkenin liderleri savunma harcamalarından Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelere kadar birçok başlığı masaya yatıracak. Ancak toplantının en önemli gündem maddesini, NATO üyelerinin savunma bütçelerini gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarma hedefi oluşturacak.

SAVUNMA HARCAMALARI MASADA

Geçtiğimiz yıl Lahey'de alınan karar doğrultusunda üye ülkeler, 2035 yılına kadar savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı taahhüt etmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede milyarlarca dolarlık yeni savunma yatırımı ve anlaşmalarının açıklanmasının beklendiğini ifade ediyor.

Bununla birlikte birçok ülkenin söz konusu hedefe ne ölçüde yaklaştığı da zirvenin en çok tartışılacak başlıkları arasında yer alacak.

TRUMP'IN TUTUMU MERAK KONUSU

Toplantının dikkat çeken bir diğer yönü ise ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik yaklaşımı olacak. Rusya-Ukrayna savaşı, İran'daki gelişmeler ve Trump'ın geçmişte yaptığı NATO açıklamaları nedeniyle zirvenin ittifak içindeki görüş ayrılıklarını da gözler önüne serebileceği değerlendiriliyor.

Özellikle Trump'ın, savunma harcamalarını artırmayan müttefiklere yönelik sert eleştirileri ve Rusya konusundaki farklı yaklaşımı, zirvede yakından takip edilecek başlıklar arasında bulunuyor.

RUSYA TEHDİDİ FARKLI DEĞERLENDİRİLİYOR

NATO üyeleri arasında Rusya'nın oluşturduğu güvenlik tehdidine ilişkin değerlendirmelerde de görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerinin önemli bölümü Rusya'yı doğrudan güvenlik riski olarak görürken, ABD yönetiminin bu konuda daha farklı bir yaklaşım sergilemesi ittifak içinde tartışmaları beraberinde getiriyor.

Özellikle NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler, son yıllarda artan insansız hava aracı saldırıları ve sınır ihlalleri nedeniyle Rusya tehdidinin giderek büyüdüğünü savunuyor.

KISA BİLDİRİ, BÜYÜK MESAJ

Bu yılki zirvenin sonunda önceki toplantılardaki uzun kapsamlı sonuç bildirileri yerine daha kısa bir ortak metnin yayımlanması bekleniyor. Uzmanlara göre asıl dikkat edilecek nokta ise liderlerin açıklamalarından çok, toplantı boyunca ittifak içindeki görüş ayrılıklarının ne ölçüde kamuoyuna yansıyacağı olacak.

Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin, hem NATO'nun geleceğine hem de küresel güvenlik politikalarına yön verecek önemli kararların alınacağı kritik bir toplantı olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi