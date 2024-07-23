Fransa'da Sol İttifakın Başbakan Adayı Belli Oldu

Fransa'da erken genel seçimleri kazanan sol ittifak, 16 gün süren müzakerelerin sonunda yeni başbakan adayını belirledi.

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Fransa'da Sol İttifakın Başbakan Adayı Belli Oldu

Fransa'da erken genel seçimlerde sandıktan birinci çıkan sol ittifak Yeni Halk Cephesi'ni oluşturan 4 parti, müzakerelerde durma noktasına gelmiş olmasına rağmen ortak başbakan adayı olarak Lucie Castets'i belirledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 9 Haziran'da Meclisi feshetmesinin ardından 30 Haziran ve 7 Temmuz'da gidilen erken genel seçimlerde, Yeni Halk Cephesi sandıktan galip çıktı.

Ancak haftalardır devam eden müzakerelerde, seçimi kazanan sol ittifakını oluşturan 4 parti, ortak başbakan adayında anlaşmakta zorlandı.

Sol ittifak, müzakereler sırasında öne çıkarılan Huguette Bello ve Laurence Tubiana gibi isimler üzerinde anlaşamazken, Macron bu akşam Fransız televizyonuna konuk olmadan önce ortak başbakan adaylarını açıkladı.

Fransa'da Sol İttifakın Başbakan Adayı Belli Oldu - Resim : 1

ESKİ KIDEMLİ MEMUR

Uzun uğraşlar sonrası varılan bu karara ilişkin Yeni Halk Cephesi'nden yapılan açıklamada, seçimden 16 gün sonra ittifakın müzakerelerinin olumlu sonuç verdiği belirtilerek ittifakın, Cumhurbaşkanı Macron'a Castets'i başbakan adayı olarak teklif ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Castets'in, daha önce vergi kaçakçılığıyla mücadele eden kıdemli bir memur olarak çalıştığı, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına karşı olduğu ve kamu hizmetlerini korumak için mücadele ettiği ifade edildi.

Castets, Fransa'nın önde gelen okullarından Sciences Po ve ENA'nın yanı sıra İngiltere merkezli London School of Economics'de eğitim gördü.

"Kamu Hizmetlerimiz" adlı topluluğun sözcüsü ve kurucularından Castets, Fransa Ekonomi Bakanlığı bünyesinde de çalıştı.

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