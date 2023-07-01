Fransa'da polisin kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç defnedildi

Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'da araç içindeyken polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden ve ölümü ülkede olaylı protestolara yol açan Nael M. isimli gencin cenazesi defnedildi.

Nael M, Nanterres'deki İbn Badis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mont-Valerien kabristanına defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

Ölümü polis şiddetine tepki olarak ülkede 5 gündür devam eden olaylı protestolara yol açan gencin cenaze merasimi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cenaze namazı ve merasimi yoğun güvenlik önlemleri altında geçerken zırhlı araçlar da yakın mesafeye konuşlandırıldı.

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Gencin ölümünün ardından başlayan ve hâlâ devam eden protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı. Paris Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda kundaklama ve yağma olayları da yaşandı.