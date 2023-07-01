Fransa'da polisin kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç defnedildi

Fransa'da dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Nael M. toprağa verildi.

Son Güncelleme:
Fransa'da polisin kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç defnedildi

Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'da araç içindeyken polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden ve ölümü ülkede olaylı protestolara yol açan Nael M. isimli gencin cenazesi defnedildi.

Nael M, Nanterres'deki İbn Badis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mont-Valerien kabristanına defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

Ölümü polis şiddetine tepki olarak ülkede 5 gündür devam eden olaylı protestolara yol açan gencin cenaze merasimi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cenaze namazı ve merasimi yoğun güvenlik önlemleri altında geçerken zırhlı araçlar da yakın mesafeye konuşlandırıldı.

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. 

Gencin ölümünün ardından başlayan ve hâlâ devam eden protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı. Paris Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda kundaklama ve yağma olayları da yaşandı. 

Son Güncelleme:
Dünya devleri onun için sıraya girdi: İşte Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklifin detayları! İşte Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklifin detayları!
Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci öldürdüğü olaya ilişkin ses kaydı ortaya çıktı Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci öldürdüğü olaya ilişkin ses kaydı ortaya çıktı
Biden'dan İsveç adımı: Türkiye toplantısı öncesi başbakan ile buluşacak Biden'dan İsveç adımı: Türkiye toplantısı öncesi başbakan ile buluşacak
Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı Afra Saraçoğlu uçağa alınmadı!
ÇOK OKUNANLAR
Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler
Miray Daner, 'başkanın oğlu' ile fena yakalandı: Kimseye aldırmadan samimi görüntüler Miray Daner, 'başkanın oğlu' ile fena yakalandı
Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim
Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Oğlu açıkladı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Oğlu açıkladı
Memur ve emekli maaşlarında tablo ortaya çıktı: İşte kulislerde konuşulan son rakamlar Memur ve emekli maaşlarında tablo ortaya çıktı: İşte kulislerde konuşulan son rakamlar