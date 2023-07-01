Biden'dan İsveç adımı: Türkiye toplantısı öncesi başbakan ile buluşacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki hafta İsveç’in NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna'daki savaş hakkında görüşmek üzere İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacağını açıkladı. Görüşme, Türkiye ve İsveç arasında 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak üst düzey toplantının hemen öncesinde, 5 Temmuz’da gerçekleşecek.

BBC Türkçe'deki habere göre Beyaz Saray’dan cumartesi günü toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, “İki lider büyüyen güvenlik iş birliğimizi gözden geçirecek ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılması gerektiği konusundaki görüşlerini yeniden teyit edecek" dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın önümüzdeki hafta Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nden önce bizi bir toplantıya davet etmesinden memnuniyet duyuyorum" dedi ve ekledi:

'ZİYARETİN ODAK NOKTASI İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ'

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden üç ay sonra, Mayıs 2022'de NATO'ya katılma talebinde bulunmuştu.

Batılı yetkililer, 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi’nde İsveç'i Blok’a resmen kabul etmeyi umuyorlardı.

Fakat pazartesi günü İsveç’in başkenti Stockholm'de bir caminin önündeki Kuran yakma eylemine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil pek çok Türk yetkili sert tepki gösterdi.

Bu da İskandinav ülkesinin askeri ittifaka hızlı bir şekilde katılma şansını daha da gölgeledi.

Stoltenberg, hafta içi yaptığı açıklamada 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.

6 Temmuz'da Brüksel'de NATO karargahında yapılacak diğer toplantıya ise Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının yanı sıra istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları katılacak.

Beyaz Saray, çarşamba günü Beyaz Saray'da Biden ve Kristersson'un "Rusya'nın acımasız saldırıları karşısında Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak taahhüdü de görüşeceklerini” kaydetti.

Ayrıca görüşmelerde Çin ile koordinasyon, iklim değişikliği ve gelişen teknolojilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.