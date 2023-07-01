Twitter ölüyor mu? Musk'ın son kararı kullanıcıları isyan ettirdi

Elon Musk, Twitter'daki "mavi tik" sahibi olmayan hesaplar için gönderi okuma limiti getirdi.

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Twitter ölüyor mu? Musk'ın son kararı kullanıcıları isyan ettirdi

Twitter'ı satın ala Elon Musk, sosyal medya platformunda bir dizi yenilik yapmaya devam ediyor. 

Daha önce hesap doğrulamak amacıyla kullanılan "mavi tik" uygulamasını ücretli hale getiren Musk, birçok kişinin tepki göstermesine ve "mavi tik"lerini iptal etmesine neden olmuştu. 

Musk bu kez de mavi tik olmayan hesaplara gönderi kısıtlaması getirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Musk "Aşırı düzeyde veri kazıma ve sistem manipülasyonunu ele almak için aşağıdaki geçici limitleri uyguladık" dedi. 

Musk şöyle devam etti:

- Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlıdır
- Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderi
- Yeni doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 gönderi"

Twitter kullanıcıları ise bu karara tepki gösterdi. 

TÜRKİYE'DE DE BİRÇOK İNSAN TWİTTER'A GİREMEDİ

Bugün aralarında eski CHP milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, gazeteci yazar Alptekin Dursunoğlu, TCumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar gibi isimlerin de dahil olduğu birçok kişi witter hesaplarına giremediklerini, limit aşımı ibareleri gördüklerini yazmışlardı

Elon Musk'tan bir yenilik daha: Hesabı olmayanlar Twitter'a giremeyecekElon Musk'tan bir yenilik daha: Hesabı olmayanlar Twitter'a giremeyecekDünya
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