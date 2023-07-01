ABD basını yazdı: CIA Rusya'yla iletişime geçti, güvence verdi

ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'in Direktörü William Burns'ün, kısa süre önce temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gittiği bildirildi. AFP haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, ziyareti sırasında Burns'ün Ukrayna istihbaratı temsilcileri ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldiğini ve Burns'ün Rusya karşısında Ukrayna'nın kendini savunması için istihbarat alanında Kiev'i desteklemeye devam edileceğini vurguladığını aktardı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Burns'ün ziyaretinin, Rus paralı asker ordusu Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin'in Moskova'ya karşı kalkışma girişiminden önce gerçekleştiği de adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin verdiği bigiler arasında yer alıyor.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Ukraynalı yetkililer, Rusya işgali altında olan bölgelerin geri alınması ve sene sonunda ateşkes için pazarlıklar yapılmasına başlanmasına kadar olan planlarını da Burns ile paylaştı.

Ukrayna son dönemde özellikle ülkenin doğu ve güney bölgelerinde Rusya işgalinde olan topraklarını geri almak üzere mücadele veriyor.

BURNS PRİGOJİN'İN KALKIŞMA GİRİŞİMİ SONRASI RUS MEVKİDAŞI İLE TELEFONLAŞTI

ABD yönetimi, Wagner grubu şefinin kalkışmasıyla alakaları olmadığını sıklıkla dile getiriyor. New York Times ve Wall Street Journal gazetelerinin haberlerine göre, CIA'in Direktörü Burns, Prigojin'in kalkışma girişimi sonrasında Rus mevkidaşı, dış istihbarat SVR'in şefi Sergey Narişkin ile telefonlaşarak, Wagner grubunun yaptığı girişimle herhangi bir alakaları olmadığı yönünde güvence verdi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da düzenli Rus ordusunun yanısıra yaklaşık 40 kadar da özel paralı asker grubu çatışmalarda yer alıyor. Bu grupların en büyüğü ve ululsararası alanda tanınanı insanlık ve savaş suçu işlemekle de suçlanan Wagner Grubu. Wagner, ukrayna dışında, Suriye, Libya ve pek çok Afrika ülkesinde operasyonlarda bulunuyor.

Kısa süre öncesine kadar varlığı dahi reddedilen grubun lideri, uzun yıllar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeni Prigojin. Prigojin, Moskova'nın da izniyle başta cezaevlerindeki tutuklular olmak üzere parayla savaşacak askerler toplayarak oluşturduğu birlikleriyle Ukrayna'da da en zor çatışmaların yaşandığı bölgelerde ön cephede savaştı. Rus ordusunun Ukrayna'daki yeterliliğini ve kabiliyetini uzun bir süre sorgulayan Prigojin, Moskova'ya başkaldırarak, 23 Haziran'da 25 bin askeri ile Moskova'ya yürümeye başlamıştı.

Belarus lideri Aleksander Lukaşenko'nun Moskova'nın onayıyla arabuluculuğu sonucunda Wagner Grubu lideri ile Moskova arasındaki gerilim yatıştırılırken, kalkışmaya katılmayan Wagner askerlerinin Rusya Ordusu ile imzalanacak anlaşma ile düzenli ordu yönetimine girebileceği çağrısı da yinelendi. 1 Temmuz itibarı ile Rusya Ordusu'nun özel paralı asker gruplarına tanıdığı düzenli ordu emrine girmeleri için tanınan süre sona eriyor.