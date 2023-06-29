Fransa'da polis kurşunuyla ölen gencin ardından protestolar sürüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'da polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç için protestolar devam ediyor. Çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Fransa'da polis kurşunuyla ölen gencin ardından protestolar sürüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç için protestolar sürüyor. Ölen genç sürücünün anısına Nanterre kentinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce protestocu polis karşıtı sloganlar attı, gösterinin güzergahı üzerindeki araçları ateşe verdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, bazı göstericiler Fransa bayrağını ateşe vermeye çalıştı ancak bayrak tutuşmadı.

Polisin müdahalesine karşılık veren protestoculara biber gazı sıkıldı. Fransa Milli Jandarmasına ait bir helikopter Nanterre kentinin üzerinde devriye geziyor.

Nael M'nin ölümünden sonra özellikle İle-de-France bölgesinde de 2 gecedir süren olaylar nedeniyle bu bölgede yerel saat ile 21.00'den itibaren tüm otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

Aynı bölgedeki Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

NE OLMUŞTU? 

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Etiketler
Fransa
Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi
Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı
Kuran yakılmasının ardından İsveç'in Irak Büyükelçiliği'ne baskın Kuran yakılmasının ardından İsveç'in Irak Büyükelçiliği'ne baskın
140 milyon sterlin ödenmişti: İngiltere'de yargıdan sığınmacıların Ruanda'ya gönderilme planına engel İngiltere'de yargıdan sığınmacıların Ruanda'ya gönderilme planına engel
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatları için 26 Temmuz uyarısı: 'Durum oldukça kötü' Altın fiyatları için 26 Temmuz uyarısı: 'Durum oldukça kötü'
Memur zammında kademeli sistem geliyor: İşte masadaki iki formül! Memur zammında kademeli sistem geliyor: İşte masadaki iki formül!
İslam Memiş'ten temmuz sonrası için uyarı: 'Bir yerden mutlaka patlak verebilir' İslam Memiş'ten temmuz sonrası için uyarı: 'Bir yerden mutlaka patlak verebilir'
Bu 3 burçtan birine aşık olanlar çok şanslı! Bu 3 burçtan birine aşık olanlar çok şanslı!
Temmuz ayının en şanslı burçları: Aşk, para, kariyer... Temmuz ayının en şanslı burçları: Aşk, para, kariyer...