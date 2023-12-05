Bir Avrupa ülkesinde kuş gribi alarmı!

Fransa'da kuş gribine karşı alarm seviyesi 3 kademeli uyarı sisteminde en üst düzeye çıkarıldı.

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Bir Avrupa ülkesinde kuş gribi alarmı!

Ulusal basında yer alan haberlere göre, dünya genelinde milyonlarca kuşun ölümüne yol açan bulaşıcı kuş gribi vakalarının son haftalarda Almanya, Hollanda ve Belçika'nın yanı sıra Fransa'da da görülmesinin ardından hükümet tedbirleri sıkılaştırdı.

Resmi gazetede yayınlanan kararname ile alarm seviyesi kümes hayvanlarının hepsinin kapalı tutulmasını zorunlu kılan en üst seviyeye çıkarıldı.

Geçen hafta Bretonya bölgesinde bir çiftlikte kuş gribi salgını görülmüştü.

Ülkede geçen kış döneminde de kuş gribi nedeniyle alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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