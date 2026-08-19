Fransa’da Bir Aylık Cehennem Bitti: 6 Bin Hektar Kül Oldu!

Fransa’nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yaklaşık bir aydır kontrol altına alınamayan devasa orman yangını tamamen söndürüldü. Tarihinin en ağır yangın sezonunu geçiren ülkede, sadece bu bölgede 6 bin 300 hektar alan küle dönerken, söndürme çalışmaları için adeta bir ordu seferber edildi.

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Fransa’da Bir Aylık Cehennem Bitti: 6 Bin Hektar Kül Oldu!
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Avrupa'yı sarsan yangın kabusunda Fransa'dan nihayet rahat nefes aldıran bir haber geldi. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Var vilayetinde yaklaşık bir aydır süren ve binlerce hektarlık yeşil alanı yutan dev orman yangınının tamamen söndürüldüğü açıklandı.

Var Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Gros Bessillon şehrinde 7 Ağustos’ta, Ginasservis’te ise 14 Ağustos’ta kontrol altına alınan alevlerin, ekiplerin yoğun çabası sonucu tamamen bertaraf edildiği duyuruldu.

YANGIN BÖLGESİNE ADETA ORDU YIĞILDI

Söndürme çalışmalarında 10 bini aşkın itfaiye erinin görev aldığı ve yaklaşık 400 kez havadan müdahale yapıldığı ifade edilen açıklamada, yangınlarda yaklaşık 6 bin 300 hektar alanın kül olduğu kaydedildi.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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Fransa Orman yangınları
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