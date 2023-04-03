Finlandiya'da hükümet değişikliği: Marin, üçüncü sıraya geriledi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, pazar günü yapılan genel seçimlerde koltuğunu koruyamadı ve liderliğini yaptığı Sosyal Demokratlar muhafazakâr ve aşırı sağcı rakipleri karşısında üçüncü sıraya kadar geriledi.

T24’de yer alan habere göre; Pazar günü oyların tamamı sayılırken Petteri Orpo'nun başında olduğu sağcı ve muhafazakâr Ulusal Koalisyon Partisi, yüzde 20,8 oyla sandıktan birinci parti olarak çıktı.

MARİN ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Ulusal Koalisyon Partisi'ni yüzde 20,1 ile Riikka Purra liderliğindeki aşırı sağcı popülist Gerçek Finler Partisi takip etti. Marin'in liderlik ettiği merkez solcu Sosyal Demokrat Parti, iktidardan üçüncü sıraya kadar gerileyerek yüzde 19,9 oy aldı. Anketler, ilk üç partinin çok yakın seviyede oy alacağını tahmin ediyor ve sıralamayı öngöremiyordu.

Seçimlere katılımın yüzde 71,9 seviyesinde olduğu belirtildi.

“DEMOKRASİ KONUŞTU”

Başbakan Marin, yenilgiyi kabul ettiği açıklamasında partisinin oy oranını artırması ve milletvekili sayısının artmasına dikkat çekerken, yine de birinci parti olamadıklarını söyledi ve rakiplerini tebrik etti.

"Demokrasi konuştu ve Fin halkı oyunu kullandı. Demokrasinin kutlanması her zaman güzel şeydir" diyen Marin, "Bu sonuç hakkında mutlu olacağımız şeyler var" ifadelerini kullandı.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Partisi sandıktan birinci çıkan Orpo, kamu yayıncısı Yle'ye yaptığı açıklamada, "Büyük bir zafer aldık. Politikalarımız büyük destek aldı" dedi. Orpo, koalisyon görüşmelerine liderlik edeceklerini ifade etti.

Yeni parlamento aritmetiğinde 200 koltuklu mecliste Ulusal Koalisyon Partisi'nin 48, Gerçek Finler'in 46 ve Sosyal Demokratlar'ın 43 koltuğu olacak.

Bu vesileyle Ulusal Koalisyon Partisi koltuk sayısını 10, Gerçek Finler yedi, Sosyal Demokratlar ise üç artırmış oldu.