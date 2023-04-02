Mike Tyson 'esrar kafesi' açtı

Eski boksör Mike Tyson, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da esrar satılan bir kafe (Coffeeshop) açtı. Kentin merkezindeki Spuistraat’ta, bin 200 metrekarelik alanda kurulan kafenin türünün en büyüklerinden biri olacağı belirtildi.

BBC Türkçe‘nin haberine göre, ABD’nin California eyaletinde bir esrar çiftliği bulunan Tyson, daha önce Kanada’da bir esrar kafesi açmıştı. Amsterdam'daki ‘Coffeeshop Tyson 2.0’, adlı mekan, boksörün Avrupa’da açtığı ilk kafe olma özelliği taşıyor.

'HEPSİNİ DENEDİM, TEST ETTİM'

Tyson, yaptığı yazılı açıklamada Amsterdam’da ilk esrar kafesini açarak büyük bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi. Tyson, "Burada hayranlar favori ürünlerimin tadını çıkarabilir. Hepsini denedim, test ettim. En sevdiğim ürünlerimden bazılarını Avrupa ile paylaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Üç kez Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu olan Tyson, uzun süredir esrar kullandığını belirterek, bunun nedenini, “20 yılı aşkın bir süre en yüksek seviyede boks yaptım. Sonuç olarak, vücudum çok fazla aşınma ve yıpranma gösteriyor. Sinirlerimi yatıştırmak ve ameliyat acısını gidermek için esrar kullanmaya başladım" şeklinde açıklamıştı.

California’da 1998 yılından itibaren tıbbi amaçlı esrar kullanıma izin veriliyordu. Eyalet yönetimi, 1 Ocak 2018’den itibaren eğlence amaçlı esrar kullanımını da serbest bıraktı.