Türkiye’deki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında

Bulgaristan’da erken genel seçimi için Türkiye’de yaşana çifte vatandaşlar için oy oy verme işlemleri 07:00’da başladı. Kırklareli’nde de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Anadolu Lisesinde sandık kuruldu.

Kırklareli’nde yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına geldi.

5. defa parlamento seçimleri için sadık başına geldiklerini ifade eden Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş “ 5. defa sandık başına geldik. Seçimde sevindirici olan hem makine ile hem de kağıt ile oy kullanacak çifte vatandaşlarımız.

Makinanın daha önce zor olduğunu söyleyen olmuştu. Bulgaristan parlamentosunun aldığı karara göre bu defa hem kağıt olacak hem de makine olacak. Şimdi insanlarımızda bir yorgunluk var tabi 5. olduğu için fakat onların vazgeçmeyeceğine inancımız tam onun için herkesi tekrardan sandığa davet ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA