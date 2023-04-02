ABD'de meydana gelen hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen hortumlarda şu ana kadar 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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ABD'de meydana gelen hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Meteoroloji Servisi dün gece Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57'den fazla hortum olayının rapor edildiğini belirtti.

Hortumlar nedeniyle Tennessee’de 7, Arkansas’ta 5, Indiana’da 3, Illinois, Mississippi ve Alabama’da da birer kişi olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

Meteoroloji yetkilileri, Little Rock’da yaşanan hortumun en şiddetli düzeydeki EF3 sınıfında olduğunu, yaklaşık 40 kilometrelik uzunlukta bir yol üzerinde fırtınanın saatte hızının 265 kilometreye kadar ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hortumların ve şiddetli fırtınaların etkili olduğu bölgelerde ev ve işyerlerinin kullanılamayacak derecede hasar gördüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin yıkıldığı kaydedildi.

KONSER SALONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ, BİR KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin Illinois eyaletinde de fırtına nedeniyle yaklaşık 260 kişinin bulunduğu kapalı konser salonunun çatısının çökmesi sonucu bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Illinois, Indiana ve Michigan eyaletleri için fırtına uyarısı yaptı.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, 200 binden fazlası Ohio’da olmak üzere, ABD'nin fırtınalardan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 530 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD’nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart’ta meydana gelen hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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