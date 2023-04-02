İran'da başörtüsü takmadıkları için saldırıya uğrayan kadınlar ve saldırgan erkek tutuklandı

İran'da başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle iki kadınla tartıştıktan sonra başlarına yoğurt döken saldırgan erkek ile kadınlar hakkında tutuklama kararı verildi.

İran'da başörtüsü takmadıkları için saldırıya uğrayan kadınlar ve saldırgan erkek tutuklandı

22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini'nin 'ahlak polisi'nin gözaltında katledilmesiyle ülke çapında protestoların başladığı İran'da iki kadın saçların örtmedikleri için bir erkeğin yoğurtlu saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kadınlar ve saldırgan hakkında farklı suçlamalardan tutuklama kararı verildi.

AA'nın aktardığına göre, İran'ın Meşhed kenti yakınlarındaki Torkebe ilçesinde bir adam markette 'başörtüsü takmadıkları' gerekçesiyle tartışmaya başladığı iki kadının başına yoğurt dökmüştü. Saldırı anını gösteren video, sosyal medyada da gündem olmuştu. 

DÜKKAN SAHİBİNE 'KADINLARA İZİN VERDİN' UYARISI

İran'da da tepki çeken görüntülerin ardından yetkililerden konuya ilişkin açıklama geldi. İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, olayın meydana geldiği Torkebe ilçe savcılığından yapılan açıklamada, 'toplum içinde başörtüsünü açan iki kadın ile bu iki kadına uygun olmayan şekilde müdahale ederek, fiilen hakaret ve kamu düzenini bozma suçlarını işleyen bir adam hakkında tutuklama kararı alındığı' belirtildi.

Açıklamada, olayın yaşandığı dükkanın sahibinin de 'kadınların dükkana uygun başörtüsü takmadan girmesine izin verdiği için resmi uyarı aldığı' aktarıldı.

YARGI ERKİ BAŞKANI: MÜSAMAHA GÖSTERİLMEDEN CEZALANDIRILACAKLAR

Söz konusu açıklama ve ceza, İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin 'zorunlu başörtüsü kuralına aykırı hareket edenlerin müsamaha gösterilmeden cezalandırılacağını' söylemesinin ardından geldi. 

İsfahan'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Ejei, 'başörtüsü kuralına aykırı hareket edilmesinin ülkeye düşmanlıkla eşdeğer' olduğunu savunmuş ve "Yargı, bu faillerin tespit edilerek gözaltına alınması halinde meseleyi özel bir şekilde ele alacaktır" demişti. 

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