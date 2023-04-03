Savaş yanlısı blog yazarı, St. Petersburg'da bombalı saldırıda hayatını kaybetti

The Guardian’da yer alan habere göre, St. Petersburg’daki kafe patlamasında hayatını kaybeden, gerçek adı Maxim Fomin olan Vladlen Tatarski, Rusya’nın en çok bilinen askeri blog yazarlarından biriydi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, St. Petersburg’da meydana gelen patlamada yaklaşık 30 kişinin yaralandığını aktardı.

RIA haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığına göre, patlamaya sebep olan bomba, Tatarski’ye verilen bir hediye kutusundaki heykelin içine yerleştirilmişti.

Rus Interfax haber ajansı, olayla ilgili bir kadının gözaltına alındığını belirtti. Kadının daha önce savaş karşıtı mitinglere katıldığı aktarıldı.