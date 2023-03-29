Finlandiya genel seçimlerinde rekor

Finlandiya'da 2 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesinde düzenlenen erken oy kullanma işlemine, kayıtlı seçmenlerin yüzde 40'ının katılımıyla rekor kırıldı.

Finlandiya genel seçimlerinde rekor

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre erken oy kullanma işlemleri 22-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ülkede 2 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesinde erken oy kullanma işlemine, kayıtlı seçmenlerin yüzde 40'ı katıldı. Bu da 1 milyon 710 bin kişinin erken oy kullandığı anlamına geliyor.

Geriye kalan seçmenler ise pazar günü oy kullanabilecek.

Son olarak 2019'da gerçekleşen genel seçimlerde seçmenlerin yüzde 36,6'sı önceden oy kullanmış ve seçime toplam katılım oranı yüzde 72,1 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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